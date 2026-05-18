CONFIRMAN LA REPAVIMENTACION DE LA RUTA 89 ENTRE CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO

La Dirección Nacional de Vialidad lanzó la Licitación Pública Nº 0023/2026 para ejecutar obras de repavimentación y mejoras sobre la Ruta Nacional 89, en el tramo que conecta General Pinedo, en Chaco, con la ciudad de Quimilí, en Santiago del Estero. El anuncio fue confirmado por el gobernador Leandro Zdero durante declaraciones periodísticas realizadas en Villa Ángela.

La intervención corresponde a la denominada Malla 405-A y comprende trabajos sobre uno de los corredores viales más utilizados del norte argentino, clave para el transporte de la producción regional, la comunicación entre localidades y el tránsito diario de vehículos particulares y de carga.

Según la información oficial, la obra contará con un presupuesto superior a los 76 mil millones de pesos y se ejecutará bajo la modalidad de ajuste alzado. El tramo incluido en la licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 13, en General Pinedo, hasta Quimilí.

El proyecto tiene como objetivo optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en una ruta estratégica para la actividad económica de ambas provincias.

El proceso licitatorio se desarrollará mediante la plataforma CONTRAT.AR. La consulta y retiro de pliegos ya se encuentra habilitada, mientras que la presentación de ofertas podrá realizarse hasta el 28 de agosto de 2026 a las 10. Ese mismo día se efectuará la apertura electrónica de sobres.

La confirmación de la licitación se produjo tras gestiones realizadas ante el actual jefe del 18° Distrito Chaco de la Dirección Nacional de Vialidad, el ingeniero Manuel Emilio García Scrimizzi.