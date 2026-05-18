“MARCAS AUTÉNTICAS”: EL GRAN DEBATE DEL MARKETING LLEGA A RESISTENCIA

En un contexto donde la inteligencia artificial redefine la forma en que se crean

contenidos, se diseñan campañas y se construyen marcas, surge una pregunta central: ¿cómo sostener la autenticidad en un mundo cada vez más automatizado?

Ese será el eje conceptual del Marketing Day 2026, que se realizará el 27 y 28 de mayo en Resistencia, Chaco, con la participación de más de 30 referentes del marketing argentino y con NBCH como anfitrión y Main Sponsor.

La edición de este año pone el foco en las “marcas auténticas”, entendidas como aquellas capaces de construir una identidad sólida, coherente y diferenciada, más allá de las herramientas tecnológicas disponibles.

El evento, organizado por la Asociación Argentina de Marketing, reunirá a especialistas en estrategia, comunicación, branding, innovación y negocios, que compartirán casos, tendencias y miradas sobre el presente y el futuro del marketing. Entre ellos se encuentran: Santiago Bilinkis, Eduardo Kastika, Carolina del Hoyo, Guillermo Oliveto, Nora Mosso y Gaspar Gracia Daponte, entre otros grandes exponentes del sector.

“Estamos entrando en una era donde muchas marcas pueden decir cosas similares, con formatos similares. La verdadera diferencia no va a estar en la tecnología, sino en la capacidad de construir sentido”, explicó Gaspar Gracia Daponte, presidente de la AAM.

Además de las conferencias, el Marketing Day funcionará como un espacio de

encuentro entre distintos actores del ecosistema: empresas, agencias, consultores, universidades y emprendedores.

Inscripciones abiertas en la web oficial de la AAM: https://aam.com.ar/

Cupos limitados.

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