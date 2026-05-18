DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE ABUSAR DE UNA PERRA

Este lunes, la Policía de Corrientes informó que un hombre de 42 años fue detenido en la localidad de Perugorría, luego de ser denunciado por un presunto hecho de abuso sexual contra una perra.

El caso salió a la luz después de que una vecina alertara a la Policía, tras observar al sujeto mientras presuntamente cometía el acto, dentro de un complejo habitacional donde ambos residían.

Tras la denuncia, tomó intervención personal de la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, junto a una profesional veterinaria, quienes llevaron adelante las constataciones correspondientes y las diligencias ordenadas por la Fiscalía interviniente.

Por disposición judicial, el acusado fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal correspondiente, que continúa reuniendo elementos para determinar responsabilidades en el hecho denunciado.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la situación del animal ni sobre posibles imputaciones formales contra el detenido.