FUERTE TERREMOTO EN CHINA DEJA MUERTOS, HEIRDOS Y EVACUADOS

Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió durante la madrugada de este lunes la región autónoma de Guangxi, en el sur de China , provocando la muerte de al menos dos personas, un desaparecido —que luego fue hallado con vida— y la evacuación de unas 7.000 personas, según informaron medios estatales.

El movimiento sísmico se registró a las 00:21 hora local en el distrito de Liunan, perteneciente a la ciudad de Liuzhou , con una profundidad de ocho kilómetros, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China. El epicentro fue localizado en una zona densamente poblada, lo que generó una rápida respuesta de los organismos de emergencia.

En un primer balance, la agencia oficial Xinhua confirmó la muerte de dos personas y reportó un desaparecido. Sin embargo, horas más tarde, la cadena estatal CCTV informó que equipos de rescate lograron localizar con vida a la última persona atrapada en la comunidad de Taiyangcun, quien fue trasladada a un hospital y permanece estable.

El temblor se sintió con fuerza en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Guilin y Nanning , capital regional, generando alarma entre la población.

Tras el sismo, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia y desplegaron equipos de rescate, bomberos y fuerzas de seguridad para asistir a los damnificados y evaluar los daños.

Los primeros reportes indicaron el derrumbe de al menos 13 viviendas y el traslado de cuatro personas a centros de salud, todas fuera de peligro. Además, se iniciaron inspecciones en rutas, puentes, sistemas de agua y electricidad, así como en zonas con riesgo de deslizamientos o desastres geológicos.

En las horas posteriores al terremoto principal también se registraron varias réplicas, con magnitudes de entre 2,2 y 3,3, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes de la región.

Pese a la magnitud del evento, las autoridades informaron que los servicios esenciales —como electricidad, agua, gas y comunicaciones— continúan funcionando con normalidad en la mayor parte del área afectada.