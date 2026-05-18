ALERTA POR OLA DE FRIO EN CHACO

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado descenso térmico en toda la provincia. Las mañanas serán gélidas en Resistencia y el interior chaqueño, con registros muy por debajo de los promedios estacionales.

RESISTENCIA (Agencia) – Los abrigos pesados deberán convertirse en los protagonistas indiscutidos de los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe en el que anticipa la llegada de una intensa masa de aire frío que afectará a gran parte del Chaco, provocando un desplome en los termómetros con temperaturas mínimas que se ubicarán muy por debajo de los 6°C en varias localidades.

Tras un inicio de mayo relativamente templado, el panorama meteorológico cambiará de forma drástica, dando paso a condiciones de frío invernal adelantado y heladas aisladas en las zonas rurales de la región.

El cronograma del frío: el martes será el día más crítico

La caída de la temperatura se hará sentir de manera progresiva a lo largo de las jornadas, alcanzando su punto más crudo a mediados de semana:

Lunes: El inicio de la semana laboral presentará una mañana muy fría con una mínima estimada en los 6°C , mientras que la máxima apenas alcanzará los 16°C por la tarde. Hacia la noche, el viento del cuadrante sur hará descender el termómetro rápidamente hasta los 11°C.

El inicio de la semana laboral presentará una mañana muy fría con una , mientras que la máxima apenas alcanzará los 16°C por la tarde. Hacia la noche, el viento del cuadrante sur hará descender el termómetro rápidamente hasta los 11°C. Martes: De acuerdo con las proyecciones oficiales, será el día más frío de toda la semana . Las previsiones indican una temperatura mínima de tan solo 3°C en la capital chaqueña y alrededores, con sensaciones térmicas que podrían ser aún menores debido a la presencia de brisas ligeras. La máxima no superará los 17°C.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, . Las previsiones indican una en la capital chaqueña y alrededores, con sensaciones térmicas que podrían ser aún menores debido a la presencia de brisas ligeras. La máxima no superará los 17°C. Miércoles: Se mantendrán condiciones casi idénticas a la jornada previa. Se prevé otra madrugada sumamente fresca, dando paso a una tarde templada pero con bajísima radiación térmica.

Estabilidad y ausencia de lluvias para el cierre de la semana

A pesar del frío extremo que se vivirá durante las primeras horas de cada jornada, el organismo nacional informó que no se esperan precipitaciones para los próximos días. Las jornadas se presentarán con cielo parcialmente nublado a despejado, lo que contribuirá a que el enfriamiento nocturno sea aún más agudo.

Hacia el jueves y viernes, las condiciones experimentarán un leve y paulatino alivio térmico: las temperaturas mínimas volverán a posicionarse en torno a los 6°C, en tanto que las máximas llegarán a rozar los 18°C.

Recomendaciones de las autoridades: Ante la persistencia de valores térmicos tan bajos, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantener la ventilación cruzada en ambientes calefaccionados a gas para evitar accidentes por monóxido de carbono, así como extremar los cuidados en niños y adultos mayores ante posibles afecciones respiratorias