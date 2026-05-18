AVANZAN LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN PARAJES DE PAMPA DEL INDIO

En el marco del programa «Luz Rural», impulsado por el gobernador Leandro Zdero, el Gobierno provincial continúa ejecutando nuevas obras de electrificación rural en distintos puntos del territorio chaqueño.

En esta etapa, avanzan los trabajos en los parajes La Loma y Las Bravas, en Pampa del Indio, donde familias rurales accederán por primera vez al servicio eléctrico.

Las obras serán ejecutadas por administración y el suministro energético estará a cargo de Secheep. Los trabajos contemplan la construcción de líneas de media y baja tensión, además de la instalación de transformadores y postes de madera tratada, conforme a las normas técnicas establecidas para electrificación rural.

En el Paraje La Loma se realizarán más de 11 kilómetros de líneas de media tensión y 660 metros de baja tensión, junto con la instalación de ocho transformadores, beneficiando a nueve nuevos usuarios rurales.

Asimismo, en los parajes La Loma y Las Bravas se ejecutará una segunda obra que permitirá conectar a otras nueve familias, mediante la construcción de más de 8 kilómetros de líneas de media tensión y 1,43 kilómetros de baja tensión, además de la colocación de nueve transformadores.

La inversión total supera los 275 millones de pesos y forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial para ampliar el acceso a la energía eléctrica en zonas rurales, promoviendo el arraigo, el desarrollo productivo y una mejor calidad de vida para las familias chaqueñas.