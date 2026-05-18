CHAU PAPEL: ASI SERA AHORA LOS PROSPECTOS DE LOS MEDICAMENTOS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso que todos los medicamentos comercializados en Argentina deberán incorporar códigos QR o Data Matrix en sus envases secundarios. La medida, publicada en el Boletín Oficial, otorgó a los laboratorios un plazo de seis meses para adecuarse al nuevo sistema.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 2891/2026, firmada por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana, y alcanzará a todas las especialidades medicinales, sin distinción entre productos nacionales, importados o de venta bajo receta y libre expendio.

Según precisó la normativa, el código deberá ubicarse en la caja o embalaje comercial del medicamento y podrá imprimirse directamente o colocarse mediante etiquetas con tecnología antifraude. De manera opcional, los laboratorios también podrán incorporarlo en el envase primario, es decir, el que mantiene contacto directo con el producto.

A través del escaneo del código, pacientes y profesionales de la salud podrán acceder al prospecto oficial actualizado y a información sanitaria validada por la Anmat. El organismo explicó que el objetivo es reducir la circulación de material vencido o desactualizado y reforzar la seguridad de los usuarios.

La disposición establece además que los códigos deberán desarrollarse bajo estándares internacionales, como GS1, para garantizar trazabilidad, interoperabilidad y unicidad en cada producto farmacéutico.

La implementación será progresiva. Mientras los laboratorios deberán generar todos los códigos dentro de los próximos seis meses, la incorporación física en los envases podrá realizarse de manera escalonada para permitir el agotamiento del stock ya fabricado.

Otro punto clave de la medida es la prohibición de utilizar los códigos QR con fines publicitarios o promocionales. La información disponible mediante el escaneo deberá limitarse exclusivamente a prospectos aprobados y contenido sanitario autorizado.

La responsabilidad sobre el correcto funcionamiento de los códigos, así como la actualización y veracidad de la información digital, quedará a cargo de cada laboratorio farmacéutico.