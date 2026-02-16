LAS BREÑAS: RECUPERAN MOTOS ROBADAS Y VARIOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS

Tras tareas investigativas, la Policía secuestró dos motocicletas y distintos objetos vinculados a tres causas. Intervienen las Fiscalías N° 1, 2 y 3 de Charata.

Personal de la Comisaría de Las Breñas, dependiente de la Zona XIII Interior, logró esclarecer tres hechos de hurto tras un procedimiento realizado este lunes 16 de febrero alrededor de las 13 de la tarde,en un domicilio deshabitado ubicado en Quinta de Pavón.

La intervención se dio en el marco de distintas causas por hurto que son tramitadas por las Fiscalías N° 1, 2 y 3 de Charata. A partir de tareas investigativas, los efectivos establecieron que en el inmueble se encontraban ocultos bienes de dudosa procedencia.

En el lugar se procedió al secuestro y recupero de una motocicleta Honda Wave 110cc, vinculada a una denuncia radicada el 5 de noviembre de 2025 en General Pinedo. Asimismo, se incautó una motocicleta Keller de 110cc, sin carenado, relacionada a una causa por hurto denunciada el 10 de febrero de 2026.

Durante el procedimiento también se recuperaron un secador de pelo y una planchita de pelo objetos denunciados como sustraídos el pasado 15 de febrero. Además, se secuestraron dos ollas marca Tramontina, una bomba de agua, otra bomba y un hacha con cabo de madera, iniciándose actuaciones judiciales para establecer su procedencia y propiedad.

Consultado el fiscal en turno, doctor Fernando Ojeda, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, dispuso que la motocicleta Honda Wave sea remitida a la Comisaría de General Pinedo junto a las actuaciones complementarias, mientras que el resto de los elementos sean restituidos a sus propietarios.

