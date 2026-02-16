SEMANA CALIENTE EN EL CONGRESO: CUÁNDO SERÍA EL DEBATE EN DIPUTADOS DE LA REFORMA LABORAL Y EL PARO GENERAL DE LA CGT
La central obrera convocó a la medida de fuerza para la fecha en la que el proyecto buscará su aprobación final, la cual podría ser este jueves. La omisión de Javier Milei sobre el tema en redes, el guiño a Patricia Bullrich y una chicana sobre el feriado de lunes: «Acá trabajamos todos los días».
La reforma laboral podría afrontar su semana más caliente desde que ingresó al Congreso y obtuvo la media sanción en el Senado: el Gobierno tiene intenciones de que su debate en Diputados sea el jueves 19 de febrero y la CGT le agregó este lunes un condimento especial: convocó a un paro nacional sin movilización, medida de fuerza que sería de fuerte alcance e impacto ya que se plegarían los gremios de transporte público.