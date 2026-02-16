RÁPIDA INTERVENCIÓN: UN HOMBRE FUE APREHENDIDO CON 20 ENVOLTORIOS DE COCAÍNA EN LA VIA PÚBLICA

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Operaciones Estratégicas Lince. Secuestraron 20 gramos de cocaína y más de 90 mil pesos en efectivo.

En la mañana de este lunes 16 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana, efectivos del Departamento Operaciones Estratégicas Lince y División C.O.M., llevaron adelante un procedimiento por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes en inmediaciones de calle Seitor al 2100 aproximadamente.

Durante el operativo fue detenido un joven de 24 años, quien, según informaron fuentes policiales, se encontraba presuntamente comercializando estupefacientes en la vereda de un domicilio de la zona.

En presencia de un testigo hábil, los uniformados procedieron a verificar sus pertenencias, constatando que llevaba dinero en efectivo por la suma de $91.500 y 20 envoltorios con una sustancia blanquecina.

Tras realizar la correspondiente prueba de campo por parte de personal especializado del Departamento Drogas, el resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 20 gramos.

Por disposición de la magistratura interviniente, se ordenó el secuestro de la sustancia y del dinero, y el traslado del joven a la comisaría jurisdiccional, donde fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa por supuesta infracción a la Ley 23.737.

Relacionado