PAMPA DEL INFIERNO: SECUESTRARON CUATRO TOPADORAS EN UNA ZONA RURAL

Luego de constatar el desmonte de 300 hectáreas. Un hombre fue notificado de su infracción.

Efectivos de la División Operaciones Rurales General Pinedo, la Sección Rural Pampa del Infierno (Pampa Guanaco), realizaron un allanamiento en la mañana de este lunes, en el paraje Río Muerto, a unos 50 kilómetros al norte de esa localidad.Durante la diligencia, en la que intervino el personal policial junto a agentes de la Dirección de Bosques, del Ministerio de la Producción de la Provincia y el Juzgado de Paz y Faltas de Los Frentones, se constató un desmonte de aproximadamente 300 hectáreas mediante la modalidad de “topado con cadena”.Como resultado del operativo se secuestraron: cuatro topadoras, dos cisternas de 10.000 litros y dos casillas.

Las máquinas y las herramientas quedaron secuestradas.En el lugar fue identificado como presunto infractor un hombre de 42 años.La investigación continúa en el marco de la normativa vigente en materia forestal y ambiental.

Relacionado