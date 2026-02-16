RESISTENCIA: APREHENDIERON A UN HOMBRE POR UN HURTO EN UNA CANCHA DE FUTBOL

El hecho ocurrió en el predio “El Travesaño”. Recuperaron el cartel del lugar y otros elementos sustraídos.

Un hombre de 35 años fue aprehendido este lunes por la tarde acusado de ingresar a robar en una cancha de fútbol ubicada sobre calle Ameghino al 1200 aproximadamente, en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 15 por personal de la Comisaría Primera Metropolitana, con intervención de la División Patrulla Preventiva, en el predio conocido como “El Travesaño”.

La denuncia fue radicada previamente por el propietario del lugar, quien manifestó que fue alertado sobre la presencia de un sujeto dentro del predio cerrado. Al arribar, constató que efectivos policiales ya habían demorado a un individuo que no sería empleado del establecimiento. Además, observó desorden en el lugar y la faltante de un cartel identificatorio y dos ménsulas de hierro.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un cartel negro con letras amarillas que contenía un número telefónico, dos ménsulas de hierro ángulo y otros elementos metálicos.

También incautaron una motocicleta Gilera Smash 110cc, un carro de un eje con dos ruedas y varias estructuras y fragmentos de hierro y chapa que estarían vinculados al hecho.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 en turno, el demorado fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”. En tanto, los elementos recuperados fueron restituidos al damnificado bajo acta

Relacionado