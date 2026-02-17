CARNAVALES DEL IMPENETRABLE “HUALOQ ALA SE CONSAGRÓ COMO LA GRAN GANADORA DE LA EDICIÓN 2026”

En el despacho municipal, el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y miembros del gabinete, encabezó la reunión en la que se dieron a conocer oficialmente los resultados de los Carnavales del Impenetrable – Copa Impulsa 2026.

Tras el conteo final de votos y la confección del acta correspondiente, el secretario de Ceremonial y Protocolo, Walter Benítez, fue el encargado de dar lectura al documento oficial que confirmó a Hualoq Ala como la gran protagonista de esta edición.

UNA CONSAGRACIÓN CONTUNDENTE

La comparsa Hualoq Ala no solo obtuvo el premio a Comparsa Ganadora, sino también el reconocimiento a Mejor Batería, consolidando un desempeño que se destacó por su despliegue escénico, precisión musical y creatividad coreográfica.

Entre los premios más importantes, la noche también coronó a Lara Denis (Hualoq Ala) como Reina del Carnaval 2026, mientras que el título de Rey del Carnaval fue para Nahuel Ceschan, también integrante de la comparsa campeona.

Por su parte, Estrella Tropical celebró la consagración de Luana Ramírez como Reina de su comparsa y obtuvo distinciones destacadas en distintos rubros, reafirmando el crecimiento y la competitividad artística entre las agrupaciones participantes.

RUBROS QUE MARCARON EL BRILLO DE LA FIESTA

El acta oficial detalló más de 25 categorías premiadas, entre ellas estandartes, bastoneras, destaques individuales, grupos de baile, carrozas y revelaciones del carnaval. La carroza “Alegría de los 2000” y el carrocín “Sintonía de los 80”, ambos de Hualoq Ala, fueron parte del espectáculo visual que cautivó al público.

Asimismo, se distinguió al coreógrafo Jonathan Barrientos como Mejor Coreógrafo, y al director de batería Miguel Solís, reconociendo el trabajo detrás de escena que sostiene el brillo del espectáculo.

UNA FIESTA QUE REAFIRMA SU IDENTIDAD

La edición 2026 volvió a demostrar que los Carnavales del Impenetrable son mucho más que una competencia: constituyen una verdadera expresión cultural y popular, donde el esfuerzo colectivo, la pasión y el talento se transforman en identidad comunitaria.

Con una participación multitudinaria y un nivel artístico en constante crecimiento, la celebración ya comienza a proyectar su próxima edición, renovando el compromiso de fortalecer esta fiesta que cada año enciende el corazón del Impenetrable. 🎶✨

PREMIOS CARNAVALES DEL IMPENETRABLE 2026 – COPA IMPULSA

Batería Ganadora

HUALOQ ALA

Comparsa Ganadora

HUALOQ ALA

Reina ESTRELLA TROPICAL Luana Ramirez

Rubros y Ganadores

Estandarte de Comparsa: HUALOQ ALA

Portaestandarte de Comparsa: Pedro Godoy (HUALOQ ALA)

Estandarte de Batería: HUALOQ ALA

Portaestandarte de Batería: Alexis Villalba (HUALOQ ALA)

Cordoneras: Molina y Echeverría (HUALOQ ALA)

Bastonera de Comparsa: Zoe Riquel (HUALOQ ALA)

Reina de Batería: Tatiana Deniz (ESTRELLA TROPICAL)

Pareja de Baile: Miranda Domínguez / Montoya Vallejos (HUALOQ ALA – ESTRELLA TROPICAL)

Grupo de Baile: “Viva la Patria” (HUALOQ ALA)

Destaque Femenino: Lucila Riquel (HUALOQ ALA)

Destaque Masculino: Walter Riquel (HUALOQ ALA)

Carroza: “Alegría de los 2000” (HUALOQ ALA)

Dúo: “Valiente, Valiente” (ESTRELLA TROPICAL)

Embajadora: Sol Rojas (ESTRELLA TROPICAL)

Trío: Ayala – Dinápoli – Solís (HUALOQ ALA)

Solista Femenino: Lara Denis (HUALOQ ALA)

Solista Masculino: Nahuel Ceschan / Mariano Becerra (HUALOQ ALA)

Grupo Infantil: “Paquitas de Xuxa” (HUALOQ ALA)

Grupo de Frente/Apertura: “Fiebre del Sábado” (HUALOQ ALA)

Carrocín: “Sintonía de los 80” (HUALOQ ALA)

Revelación del Carnaval: Becerra / Montoya Humberto (HUALOQ ALA – ESTRELLA TROPICAL)

Mejor Coreógrafo: Jonathan Barrientos (HUALOQ ALA)

Reina del Carnaval

LARA DENIS – HUALOQ ALA

Rey del Carnaval: Nahuel Ceschan (HUALOQ ALA)

Revelación Infantil: Romero Villordo (ESTRELLA TROPICAL)

Director de Batería: Miguel Solís (HUALOQ ALA)

