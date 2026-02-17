INTERNARON A ALBERTO SAMID EN PUNTA DEL ESTE

El empresario de la carne Alberto Samid (Foto: Gastón Taylor) El empresario de la carne Alberto Samid (Foto: Gastón Taylor)

El empresario Alberto Samid debió ser internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este, Uruguay, tras una complicación de salud que motivó un pedido urgente de traslado sanitario a Buenos Aires.

Te puede interesar: Presenció el 11-S y diez años después evitó un ataque en pleno vuelo: quién es el argentino al que bautizaron “el héroe del avión”

La noticia fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien utilizó las redes de su marido para hacer pública la situación que atraviesa el empresario.

En ese sentido, informó que el cuadro inicial fue una infección urinaria, pero durante la internación se detectó un virus en sangre de origen aún incierto que genera preocupación por “su peligrosidad”, ya que Samid tiene “bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

Te puede interesar: Crónica de una masacre en Flores: una familia quemada viva y las amenazas del asesino a Matías Bagnato, el único sobreviviente

El mensaje de la esposa de Alberto Samid en X El mensaje de la esposa de Alberto Samid en X

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, precisó. De esta manera, envió un pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que colaboren con el operativo. “Le pido encarecidamente a Axel Kicllof, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, escribió.

En el mensaje, la esposa del empresario dejó disponibles los números de contacto para coordinar cualquier tipo de ayuda. Asimismo, apeló al apoyo de quienes tienen afecto por Samid, solicitando oraciones por su recuperación.

Te puede interesar: Una yaguareté amenazada, un traslado en Misiones y el misterio de sus dos cachorros: cronología de un caso bajo investigación

La situación médica del empresario, conocido por su actividad en el rubro de la carne y su exposición mediática en la Argentina, genera preocupación entre allegados y referentes políticos.

Hasta su internación, Samid era muy activo en sus redes sociales. Su última publicación fue hace menos de 24 horas, donde pidió que el futbolista Ángel Di María juegue el próximo mundial de fútbol. “Alguien tiene que ir a Rosario a hablar con Di María. Ayer (por el domingo) jugó nuevamente en un nivel altísimo. Hay que hacerle saber que tiene que jugar el próximo mundial. No existen los ciclos cumplidos. Pregúntenle a Messi que en 2016 dejó de lado su decisión personal porque la selección necesitaba de él. Si Messi volvió, cómo no va a volver Di María. No hay nadie en su puesto que juegue mejor que el. Garnacho, fue un verano. Nico González, muy zurdo. Ángel, Jorgelina: hay una nueva pared en el camino. Dejen de lado las cuestiones personalistas y súmense al sueño colectivo. A Estados Unidos hay que ir a salir campeones. Por Maradona, que tanto te quiso. Por Messi, que tanto te quiere”.

Otros antecedes sobre su salud

No es la primera vez que el empresario tiene complicaciones en su salud. En junio de 2021, tuvo que ser internado en la clínica de La Trinidad de Ramos Mejía con un cuadro “cerebrovascular con síndrome confusional”.

Por otro lado, en junio de 2019, el Tribunal Oral Penal Económico 1 le otorgó la prisión domiciliaria al empresario, que había sido condenado a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos.

En aquel momento, fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la decisión del tribunal se basó en los problemas de salud que tiene el “Rey de la Carne”, dueño de una cadena de carnicerías y frigoríficos.

Samid fue condenado a cuatro años de prisión como miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos en sus frigoríficos, y pese a que al juicio llegó excarcelado, quedó preso en la cárcel de Ezeiza porque en medio del debate viajó sin permiso a Belice y tuvo que ser extraditado. Además, le ordenaron pagar 281.182,60 pesos debido a que ese fue el monto que costó el operativo policial para regresarlo al país tras la fuga.

El pedido de su defensa para la prisión domiciliaria argumentó que tiene hipertensión y diabetes, y por este motivo argumentó que debe cumplir la condena en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El “Rey de la carne” fue juzgado como miembro de una asociación ilícita que evadió IVA retenido o percibido a terceros entre 1993 y 1998. Junto con Samid fueron condenados su hermana Alicia, Teresa Fornasier y Claudio Pileo a tres años de prisión en suspenso y María Susana Moreno a tres años y seis meses de prisión efectiva.