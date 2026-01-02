Solicitud de Paradero de GABRIEL DE JESUS OJEDA

Solicitud de Paradero

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Decima Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de GABRIEL DE JESUS OJEDA, de 35 años , de 1,72 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello corto castaño oscuro, ojos color marrón oscuro ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestia una remera de color gris con rayas verdes , pantalón jeans color azul manchado y zapatillas color negra Se le ha visto por última vez en Calle 15 Y Pasaje America en fecha 31/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Decima Resistencia al 3624221847 o al servicio de emergencias 911.-

