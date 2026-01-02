Solicitud de Paradero, Julieta Antonela Avalos

Solicitud de Paradero

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Undecima, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor Julieta Antonela Avalos, de 17 años , de 1,40 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello negro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera rayas de color negro y blanca, una calza corta gris oscura y calzados crocs rosados Se le ha visto por última vez en Resistencia en fecha 02/01/2026.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Undecima al 3624460992 o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado