DONALD TRUMP ASEGURÓ QUE NETANYAHU OBEDECERÁ SUS ÓRDENES CON RESPECTO A IRÁN: «HARÁ LO QUE YO QUIERA»

«Ya saben, todo el mundo dice: ‘Oh, las elecciones de mitad de mandato, tengo prisa’. Yo no tengo apuro«, insistió.

Confiado como quien se declara campeón dos minutos antes de que suene la campana de fin de juego, Donald Trump aseguró en declaraciones reproducidas por CNN y la CBS que «simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha».

«Podríamos hacerlo de cualquier manera, pero me gustaría que muriera poca gente», señaló sobre su plan en el Golfo Pérsico y el este de Mediterráneo.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu

El acuerdo «muy aceptable» entre Estados Unidos e Irán

El lunes de esta semana Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos no llevaría a cabo el ataque a gran escala que tenía planificado contra Irán, y el motivo fue un supuesto acuerdo «muy aceptable» que podrían concretarse en breve.

«El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que posponga el ataque militar que teníamos planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba programado para mañana«, anunció Trump.