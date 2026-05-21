Detuvieron a dos ex jugadores de Independiente por intentar retirar una camioneta secuestrada

Los ex futbolistas Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos en el barrio porteño de Núñez tras intentar llevarse una camioneta que había sido retenida por una infracción municipal.

Según informaron fuentes policiales, ambos se presentaron en el destacamento ubicado sobre Avenida del Libertador y General Paz, donde se encontraba secuestrada una Ford Ranger azul a la espera de ser removida por una grúa.

De acuerdo con la investigación, uno de los ex jugadores intentó encender el vehículo mientras desobedecían las órdenes de los efectivos policiales, quienes les exigieron descender de la camioneta.

La situación derivó en forcejeos con los agentes hasta que finalmente ambos fueron reducidos y detenidos en el lugar.

La Unidad de Flagrancia Norte intervino en el caso y dispuso que los dos implicados quedaran imputados por resistencia y desobediencia a la autoridad.

Facundo Parra surgió futbolísticamente en Club Atlético Chacarita Juniors y tuvo dos etapas en Club Atlético Independiente, donde integró el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2010 y marcó dos goles en la final ante Goiás Esporte Clube.

Por su parte, Hernán Fredes también formó parte de aquel equipo y desarrolló gran parte de su carrera en el club de Avellaneda.

Tras retirarse del fútbol profesional, ambos continuaron vinculados y fundaron una agencia de representación de jugadores llamada “Footlife”.

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