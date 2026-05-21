INAUGURACIÓN DEL CENTRO «CASA COMÚN – PAPA FRANCISCO» EN MIRAFLORES🏡

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✔️ Hoy Miércoles, junto a parte del gabinete municipal, tuve el honor de participar de la inauguración del Centro «Casa Común – Papa Francisco». Un espacio pensado para el encuentro, la formación y la creación de nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y para toda la comunidad.



🏡Casa Común nace con una idea simple pero poderosa: que el aprendizaje, el trabajo, la cultura y la comunidad tengan un lugar donde encontrarse, un espacios de participación y acompañamiento real para personas con problemas de adicción.

Gracias al presidente y coordinador general de la Casa Residencial El Cruce y referente de la fundación pontificia Scholas Occurrentes de la provincia del Chaco javier Luzuriaga y a su equipo, por el gran trabajo que se viene realizando en el territorio.

Desde la Municipalidad de Miraflores vamos a seguir acompañando esta causa tan importante para el desarrollo de nuestra comunidad.

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@destacar Rafael Frias Rafael FRIAS Rafael Rene Frías Ricardo Ramirez

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