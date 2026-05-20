ANSES: A QUIÉNES LES QUEDA COBRAR LOS HABERES DE MAYO

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. Estos serán los montos:

Jubilación mínima: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28 ( $314.539,28 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ( $275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ( $393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40

Cómo cobrar hasta $70.000

El objetivo del bono de ingresos adicional es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000.

Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán un extra proporcional hasta alcanzar esta suma.

Calendario de pago de ANSES para jubilados en mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Prestación por Desempleo