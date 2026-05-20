FINALIZÓ OPERATIVO DE BÚSQUEDA EN FONTANA: MAÑANA SEGUIRAN LOS RASTRILLAJES

En la tarde de este miércoles, efectivos policiales dieron por finalizado un amplio operativo de búsqueda de persona realizado en distintos sectores del ámbito jurisdiccional de Fontana, en el marco de una orden de operaciones especial dispuesta por las autoridades de seguridad.

El procedimiento incluyó rastrillajes intensivos y recorridas a pie en zonas de esteros, caminos rurales y sectores lindantes, con la participación de distintas divisiones especializadas. Trabajaron en el lugar personal de Canes con perros guías, Bomberos con equipos de rescate y salvamento, efectivos de Investigaciones, Inteligencia Criminal y la División Búsqueda de Personas.

Además, se contó con apoyo aéreo mediante el uso de drones y la colaboración de cadetes del Instituto Superior de Formación Policial y Seguridad Pública.

Durante el despliegue también se realizaron entrevistas a vecinos y transeúntes, a quienes se exhibieron fotografías para intentar obtener datos de interés sobre la persona buscada, siendo esta Axel Alejandro Gonzalez. No obstante, las tareas concluyeron sin novedades relevantes hasta el momento.

Las actuaciones estuvieron supervisadas por autoridades policiales de distintas áreas operativas y de seguridad metropolitana. Mañana se continuaran con los rastrillajes por otros sectores hasta que la luz solar lo permita.

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