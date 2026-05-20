SANTOS VS. SAN LORENZO POR LA COPA SUDAMERICANA: HORARIO, FORMACIONES Y TV
Luego de la dura eliminación en el Torneo Apertura, el Ciclón visita al conjunto brasilero en un partido clave pensando en la clasificación a los octavos de final.
San Lorenzo define gran parte de su futuro internacional en Brasil. Tras quedar afuera de los playoffs del Torneo Apertura por penales ante River, el conjunto de Boedo apunta todos sus cañones a la Copa Sudamericana, donde marcha puntero de su grupo con 6 unidades (un triunfo y tres empates), misma línea que mantiene Deportivo Cuenca pero con ventaja para el azulgrana por el resultado entre sí.
El presente del Grupo D está muy ajustado. Mientras el Ciclón lidera, el Santos llega necesitado en la última posición con 3 puntos (tres igualdades y una derrota). El equipo de Cuca todavía no ganó en el certamen y está obligado a sumar de a tres ante su gente para llegar con posibilidades reales de clasificación a la jornada de cierre.
La previa del partido estuvo marcada por la lista de la selección de Brasil para el Mundial 2026. Carlo Ancelotti confirmó a Neymar entre los 26 convocados de la Verdeamarela, pero el «10» no jugará este miércoles ante San Lorenzo. El delantero arrastra un fuerte traumatismo en la pantorrilla derecha tras la caída 3-0 del domingo ante Coritiba por el Brasileirão. «Es un golpe, no es una cuestión muscular. Creo que es poco probable que juegue el miércoles, pero en cuatro o cinco días va a estar bien», explicó el DT Cuca en conferencia de prensa. Su lugar en el once inicial será ocupado por el argentino Álvaro Barreal.
Por el lado de San Lorenzo, Gustavo Álvarez meterá una sola modificación respecto al partido de la primera vuelta en el Nuevo Gasómetro (terminó 1-1): Nahuel Barrios ingresará en el frente de ataque en reemplazo de Matías Reali. El resto de la estructura se mantendrá igual, con la dupla ofensiva compuesta por Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.
Probables formaciones del partido
- Santos: Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Moisés, Romulo (en lugar de Neymar); Gabriel Barbosa. DT: Cuca.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: ESPN
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- VAR: Juan Soto (VEN)
- Estadio: Urbano Caldeira