Santos vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El presente del Grupo D está muy ajustado. Mientras el Ciclón lidera, el Santos llega necesitado en la última posición con 3 puntos (tres igualdades y una derrota). El equipo de Cuca todavía no ganó en el certamen y está obligado a sumar de a tres ante su gente para llegar con posibilidades reales de clasificación a la jornada de cierre.

La previa del partido estuvo marcada por la lista de la selección de Brasil para el Mundial 2026. Carlo Ancelotti confirmó a Neymar entre los 26 convocados de la Verdeamarela, pero el «10» no jugará este miércoles ante San Lorenzo. El delantero arrastra un fuerte traumatismo en la pantorrilla derecha tras la caída 3-0 del domingo ante Coritiba por el Brasileirão. «Es un golpe, no es una cuestión muscular. Creo que es poco probable que juegue el miércoles, pero en cuatro o cinco días va a estar bien», explicó el DT Cuca en conferencia de prensa. Su lugar en el once inicial será ocupado por el argentino Álvaro Barreal.