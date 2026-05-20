«SE DICE PRODUJO, NO PRODUCIÓ»: LA CORRECCIÓN DE CECILIA MOREAU A UN DIPUTADO LIBERTARIO QUE SE VOLVIÓ VIRAL

«Todo subsidiado por todos ustedes que pagan los impuestos. Hay una SAPEM de vidrio que la maneja la hermana de una senadora. Nunca produció (sic) ni una botella de vidrio…», disparó el legislador libertario, sin percatarse del error de conjugación del verbo producir.

Los murmullos y las sonrisas de costado no tardaron en multiplicarse en las bancas de la oposición. Rápida de reflejos y aprovechando la interrupción del debate, Cecilia Moreau pidió la palabra y, dirigiéndose al presidente de la Cámara, Martín Menem, le aplicó un correctivo idiomático que dejó expuesto al diputado oficialista.

«En primer lugar Presidente, en primer lugar se dice ‘produjo’, no ‘produció'», lanzó la ex-presidenta del cuerpo con ironía, generando risas contenidas en el recinto.

El fragmento del video no tardó en saltar de la transmisión oficial a la red social X (antes Twitter), donde se convirtió en tendencia en pocos minutos, transformándose en la «perlita» de una jornada legislativa cargada de fuertes cruces políticos.