LA FORMACIÓN INÉDITA DE RIVER PARA RECIBIR A BRAGANTINO: LOS 11 DE CHACHO COUDET
El entrenador tuvo que armar un equipo alternativo para intentar sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El chip de la doble competencia para River obligó a tomar decisiones drásticas y Chacho Coudet no dudó en priorizar el plano local. De cara al trascendental choque de este jueves ante Red Bull Bragantino por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026, el DT confirmó una alineación inédita.
Se trata de un compromiso de enorme relevancia internacional: si el Millonario se impone ante el conjunto brasileño en el Estadio Monumental, asegurará el primer puesto del grupo y abrochará el pasaje directo a los octavos de final a falta de una jornada para el cierre de la primera fase.
Sin embargo, el panorama clínico y el exigente calendario doméstico forzaron al entrenador a dosificar las cargas al extremo y diagramar un esquema de emergencia.
La fisonomía de este once alternativo responde a una realidad ineludible que atraviesa el club de Núñez. Por un lado, el plantel arrastra una racha compleja de futbolistas lesionados que mermaron el potencial del equipo en las últimas semanas. Por el otro, aparece el gran objetivo de la institución: la gran final del Torneo Apertura que se disputará este domingo.
Con la posibilidad de consagrarse campeones a la vuelta de la esquina, Coudet decidió resguardar a la gran mayoría de sus figuras habituales.
Dentro de las especulaciones y el misterio que reinaron en las prácticas previas en Ezeiza, la única fija que manejaba el cuerpo técnico era el dueño del arco. Franco Armani recuperará la titularidad para aportar su cuota de experiencia en una noche de alto voltaje.
Su regreso al plano internacional se dará de forma obligada debido a que el juvenil Santiago Beltrán, quien viene siendo figura, vio la tarjeta roja la fecha pasada y deberá cumplir su correspondiente fecha de suspensión. Con el capitán bajo los tres palos y una estructura renovada de mitad de cancha hacia adelante, el «Millonario» buscará sellar su clasificación en casa.
La formación de River vs. RB Bragantino por la Copa Sudamericana
Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.