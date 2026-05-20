DEMORARON A UN JOVEN ACUSADO DE SUSTRAER ENVASES Y BOTELLAS

Un joven de 26 años fue demorado este martes por la tarde luego de ser señalado como presunto autor de un robo ocurrido en inmediaciones de avenida Nicaragua y Julio Acosta.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Patrulla Preventiva, que acudió al lugar tras ser alertado por transeúntes sobre un supuesto ilícito en proceso.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, quien manifestó que un desconocido había ingresado a su domicilio y sustraído un cajón de botellas y una mochila que contenía envases de vidrio vacíos.

Minutos después, vecinos de la zona lograron retener al sospechoso y dieron aviso a la víctima y a la Policía. Durante la intervención se secuestraron los elementos denunciados como robados.

El demorado fue trasladado a la comisaría jurisdiccional para las actuaciones correspondientes, previo examen médico legal. En tanto, el denunciante formalizó la presentación judicial.

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