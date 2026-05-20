RURALES QUISO PASAR LOS CONTROLES CON MÁS DE 60 ANIMALES CON MARCAS Y SEÑALES AJENAS

El transportista dijo que todos los animales tenían la marca y señal correspondiente, pero solo dos estaban en regla.

Anoche, el personal del departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli recibió en el paraje El Asustado del departamento Güemes a un joven de 26 años que solicitaba el control para trasladar un total de 65 bovinos hacia Formosa. El joven declaró que todos los animales tenían “marca líquida”, pero al revisarlos junto al personal de Gendarmería, se dieron cuenta que la mayoría presentaba irregularidades.

El control exhaustivo se realizó hoy con la luz solar. Así notaron que 63 de 65 bovinos tenían irregularidades en las marcas y señales. No todos los animales eran de marca líquida y varios presentaban contramarcas y señales invertidas.

El transportista aclaró que esto se trataba de errores involuntarios y además dijo que perdió los papeles de ingreso de hacienda en una inundación. La Dirección de Ganadería dispuso que los animales permanezcan retenidos en el establecimiento hasta que se regularice la situación legal.

Relacionado