MEGA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y DESPEJE DE RAMAS DE PODA EN EL BARRIO GÜEMES

La Secretaría de Ambiente, en un trabajo articulado con el área de Servicios Públicos, lleva adelante una fuerte intervención en el barrio Güemes con un importante operativo de recolección y remoción de ramas de poda acumuladas en distintos sectores.

👷‍♂️ Dos cuadrillas municipales trabajan intensamente para liberar calles y veredas afectadas por la gran cantidad de restos verdes existentes en la zona, mejorando la circulación, la limpieza y las condiciones del barrio.

🚛 Para concretar estas tareas se dispuso un amplio despliegue de recursos, con cuatro móviles, camiones y un tractor equipado especialmente para la recolección de ramas, mientras operarios municipales colaboran de manera permanente en la carga y despeje de los sectores intervenidos.

🗣️ Daniel Nuske, coordinador del área, destacó el trabajo conjunto realizado entre las distintas dependencias municipales, remarcando que gracias al esfuerzo coordinado se puede avanzar de manera eficiente con estas tareas, de la misma manera continuaremos en otros barrios.

Asimismo, señaló que debido a la importante cantidad de restos verdes acumulados, el operativo demandará varios días más de trabajo hasta completar la limpieza total del sector.

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