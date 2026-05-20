ROMPIENDO BARRERAS: MÁS DE 500 NIÑOS Y JÓVENES COMPARTIERON UNA GRAN JORNADA DE INCLUSIÓN

La jornada organizada por la Fundación Desocha junto al Gobierno provincial reunió a participantes de distintos puntos del Chaco y la región, promoviendo la inclusión, el deporte y la recreación como herramientas de integración social.

Autoridades del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), del Ministerio de Educación y del Instituto del Deporte Chaqueño acompañaron este miércoles el encuentro lúdico, deportivo y recreativo adaptado desarrollado en las instalaciones del CEF Nº1, en Resistencia. La actividad, organizada por la Fundación Desocha junto a las carteras provinciales, convocó a más de 500 niños y jóvenes con discapacidad provenientes de diferentes localidades de la provincia y de la región, quienes participaron de propuestas recreativas y disciplinas deportivas adaptadas, en un espacio pensado para fortalecer la inclusión y la integración.

Durante este miércoles se desarrollaron actividades de vóley, bochas, tenis de mesa, fútbol, atletismo, natación y juegos recreativos destinados a los más pequeños, en un clima de participación, compañerismo y encuentro.

La vicepresidente del IPRODICH, Mónica Morales, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y reafirmó el compromiso de continuar acompañando acciones que promuevan la inclusión y el acceso igualitario al deporte y la recreación. “Desde el Gobierno provincial decimos presente porque es fundamental que los niños y jóvenes con discapacidad se sientan acompañados y puedan mejorar su calidad de vida”, expresó, al tiempo que felicitó a la Fundación DESOCHA por la organización del evento.

Por su parte, desde la Fundación Desocha, Marcelo González, señaló que estas actividades buscan fortalecer los vínculos sociales a través del juego y el deporte, garantizando el derecho a la recreación de las personas con discapacidad. “El objetivo es fortalecer la inclusión y los derechos de estos chicos, brindándoles oportunidades de encuentro y deporte. Nuestra meta es clara: generar espacios donde la integración sea un hecho y no un discurso. Sigamos rompiendo barreras”, expresó.

Asimismo, remarcó que este tipo de encuentros también permiten visibilizar el trabajo que se realiza con personas con discapacidad, especialmente con quienes forman parte del sistema educativo, promoviendo espacios de participación activa y comunitaria.

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