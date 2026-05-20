DESPUÉS DE AÑOS DE ESPERA: TRANSPARENCIA Y EMOCIÓN EN EL SORTEO DE VIVIENDAS DEL IPDUV EN SAN BERNARDO

Durante el acto, Berecoechea destacó la importancia de garantizar procesos transparentes y recuperar la confianza entre el Estado y la comunidad.

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), concretó en San Bernardo el sorteo público para la preadjudicación de 36 viviendas correspondientes a un proyecto habitacional iniciado hace más de una década en el marco del programa nacional Sueños Compartidos. La actividad se desarrolló, el pasado viernes, en la Escuela La Oma y contó con la presencia del presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; el vocal Daniel Monti; concejales locales y numerosas familias de la localidad que participaron de una jornada cargada de emoción y expectativas.

Las viviendas fueron financiadas mediante el Programa Provincial de Construcción de Viviendas, en una decisión del Gobierno provincial de finalizar obras que permanecían paralizadas desde hace años por falta de financiamiento nacional.

“A comienzos de la gestión, el gobernador nos dio como una de las premisas más importantes que teníamos que comenzar a recomponer la relación entre el Estado y los vecinos, una relación que se había deteriorado profundamente durante la gestión pasada. Teníamos que recuperar la confianza de los vecinos y eso nos marcó un norte hacia donde teníamos que ir y conducir el IPDUV”, expresó.

En esa línea, remarcó que el sorteo público representa una acción concreta para transparentar la adjudicación de viviendas. “Sortear viviendas entre familias de esta localidad es una línea de acción tendiente a recuperar la confianza, pero fundamentalmente es una acción que busca transparentar los procesos. La adjudicación debe ser transparente”, sostuvo ante las familias presentes.

El titular del organismo recordó además que el proyecto habitacional había sido iniciado con financiamiento nacional a través del programa Sueños Compartidos, impulsado por Madres de Plaza de Mayo, pero que permaneció paralizado durante años.

“La obra estuvo detenida mucho tiempo por falta de financiamiento. Ante esta situación, el gobernador nos pidió hacer el esfuerzo para terminar con recursos de la provincia esta y tantas otras obras en distintas localidades del territorio provincial”, señaló Berecoechea.

Desde el IPDUV destacaron que la concreción de este sorteo representa un paso clave en la recuperación de obras públicas inconclusas y en la respuesta a una demanda histórica de las familias de San Bernardo, que ahora se encuentran más cerca de acceder a la casa propia.

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