LA VERDE BRINDAN NUEVA CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN DE ACOSO Y/O BULLYING EN ESCUELAS

La dictó el personal de Violencia Familiar y de Género.

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Esta mañana, en la Escuela Primaria E.E.P. N°605 de La Verde, el personal policial calificado llevó adelante una charla de concientización acerca de acoso y/o bullying en las escuelas. Además de alumnos, la disertación estuvo dirigida también a los docentes, no docentes y padres de la institución con la finalidad de educar en los distintos sectores.

La charla estuvo a cargo de la Oficial Principal Yuliana González de la división Violencia Familiar y de Género del Lapachito. También se entregó folletería ilustrativa y con los números de contacto para este tipo de casos.

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