VILLA ALTABE: SE EJECUTAN 20 CUADRAS DE PAVIMENTO CON OBRAS DE DESAGÜES E ILUMINACIÓN

La secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, junto a al subadministrador de Vialidad Provincial verificaron las obras de pavimento que se ejecutan en Villa Altabe de Resistencia, donde se avanza con 20 nuevas cuadras pavimentadas junto a trabajos complementarios de desagües e iluminación.

Los trabajos se realizan a través de una modalidad compartida entre la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), la Municipalidad de Resistencia y los vecinos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y garantizar servicios esenciales para las familias de la zona. “Llevamos 20 cuadras de pavimento acá gracias al compromiso de los vecinos y al trabajo conjunto de Vialidad Provincial”, expresó Meiriño.

La funcionaria explicó que se trata de un esquema de esfuerzo compartido. Además del pavimento urbano, la obra contempla trabajos complementarios fundamentales para mejorar la calidad de vida en el barrio, como el saneamiento hídrico y la iluminación pública. “Esto forma parte de un plan integral que estamos llevando adelante en la provincia para brindar soluciones, por ejemplo, a los problemas de inundación en la zona”, sostuvo Meiriño. “Es una obra bien hecha, para que el agua corra y los lugares estén aptos para enfrentar posibles inundaciones”, agregó.

Por su parte, el subadministrador de la DVP, Gustavo de Martini, destacó el impacto positivo de esta modalidad de trabajo que se replica en distintos sectores de Resistencia. “Esta obra es parte de un esfuerzo compartido, donde los vecinos ponen su parte, la municipalidad también y Vialidad se hace cargo del resto del trabajo, con los desagües y el trabajo para que la ciudad cuente con más cuadras pavimentadas”, explicó.

En tanto, la ingeniera a cargo de la obra, Gisela Martínez, brindó detalles técnicos sobre la ejecución de los trabajos.

“Hacemos un tratamiento del suelo, saneamiento de las cunetas, compactación del suelo, una base de RDC y después sí la estructura de hormigón”, indicó.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de infraestructura urbana que busca mejorar la transitabilidad, optimizar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.

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