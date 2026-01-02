SAMEEP CONTINÚA CON LA ASISTENCIA DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS DE TODA LA PROVINCIA

Desde la empresa, el vocal Custiniano destacó el compromiso del organismo y de su personal, subrayando que “pese a los feriados y asuetos por el Año Nuevo, continuamos trabajando normalmente y atendiendo a cada una de las localidades donde SAMEEP brinda servicio”.

Ante las altas temperaturas que se registran en la provincia, SAMEEP informa que se encuentra atendiendo diariamente de 8 a 12 y de 14 a 18 horas los pedidos de agua a granel por parte de los municipios de todo el territorio chaqueño.

La atención se realiza en la Planta de carga ubicada en avenida 9 de Julio y calle 13 de la ciudad de Resistencia, desde donde se coordina la provisión de agua para aquellas localidades que cuentan con los medios necesarios para su distribución. En este marco, se informó que hoy y mañana sábado se seguirá asistiendo a las zonas y parajes de Puerto Vilelas, con la articulación de camiones pertenecientes al municipio local.

Desde la empresa estatal detallaron que diariamente se disponen operativos especiales de asistencia mediante camiones cisterna, los cuales atienden de manera específica cada zona afectada. Asimismo, se mantiene la provisión de agua a granel para los municipios que lo soliciten. “Es política de esta gestión de Gobierno continuar fortaleciendo y garantizando el derecho al acceso al agua potable”, remarcaron desde SAMEEP.

El vocal de la empresa, Rubén Custiniano, señaló que “los operativos se llevan adelante para garantizar el derecho básico del acceso al agua, dando respuesta de manera eficiente a la población”.

Desde la empresa reiteraron que se continuará con estas acciones mientras persistan las condiciones climáticas extremas, priorizando la asistencia a las zonas más afectadas.

