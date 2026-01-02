Vie. Ene 2nd, 2026

CASTELLI:ULTIMANDO DETALLES PARA EL INICIO DEL TORNEO DE PROMOCIONES

🚜Todas las áreas del municipio trabajan de manera articulada para dejar en óptimas condiciones el predio del Polideportivo Municipal, donde se vivirán tres jornadas a puro deporte 💪
Durante estos días, los equipos participantes disputarán el trofeo del Campeonato de Promociones 🏆.
Si bien la lluvia obligó a postergar este tradicional encuentro que se realiza año a año 🌧️, este 2 de enero ya está todo dispuesto para disfrutar de tres intensas jornadas deportivas 🙌🔥.
Desde el municipio se trabaja arduamente para que este gran evento se desarrolle de la mejor manera, con canchas, arcos y predio totalmente acondicionados, además de tribunas en condiciones para recibir al público 👏🏟️, garantizando así comodidad y seguridad para todos.

