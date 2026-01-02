CASTELLI:ULTIMANDO DETALLES PARA EL INICIO DEL TORNEO DE PROMOCIONES
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Todas las áreas del municipio trabajan de manera articulada para dejar en óptimas condiciones el predio del Polideportivo Municipal, donde se vivirán tres jornadas a puro deporte
Durante estos días, los equipos participantes disputarán el trofeo del Campeonato de Promociones .
Si bien la lluvia obligó a postergar este tradicional encuentro que se realiza año a año , este 2 de enero ya está todo dispuesto para disfrutar de tres intensas jornadas deportivas .
Desde el municipio se trabaja arduamente para que este gran evento se desarrolle de la mejor manera, con canchas, arcos y predio totalmente acondicionados, además de tribunas en condiciones para recibir al público , garantizando así comodidad y seguridad para todos.