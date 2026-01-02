RALLY DAKAR 2026: LA AVENTURA MÁS EXTREMA ARRANCA EN ARABIA SAUDITA Y LOS ARGENTINOS VAN POR LA GLORIA

Luciano Benavides quiere emular a su hermano Kevin y ganar en Dakar en la categoría motos (Foto: Red Bull).

El Rally Dakar 2026 marca el pulso de la agenda deportiva en el inicio de un nuevo año. Del 3 al 17 de enero, los motores rugirán en Arabia Saudita durante un recorrido de casi 8.000 kilómetros a pura aventura. La ciudad de Yanbu, a orillas del Mar Rojo, será el escenario de partida y llegada, luego de trece etapas con un descanso en Riad.

La edición número 48 del Dakar será, una vez más, el inicio del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC, y tendrá a los mejores del mundo peleando por la gloria. Entre ellos, se anotan algunos aspirantes argentinos.

La bandera celeste y blanca estará representada en todas las categorías. Entre los nombres más destacados aparecen Luciano Benavides (KTM Factory Team, RallyGP), que buscará meterse en la pelea grande de las motos, y Nicolás Cavigliasso junto a Valentina Pertegarini, campeones mundiales 2025, que llegan como favoritos en la Challenger.

Cavigliasso y Pertegarini fueron campeones en Challenger en 2025 (Foto: Dakar).

En motos, también estarán Leonardo Cola (Rally2), decidido a terminar lo que empezó en 2020, y Santiago Rostan, que vuelve a apostar por su gran sueño en la misma categoría.

En la categoría Ultimate, la noticia es la ausencia de Juan Cruz Yacopini, reciente ganador de la Copa Mundial de Bajas, que no podrá estar por un accidente sufrido en Mendoza. Pero sí habrá presencia nacional con Eduardo Blanco (navegante en España junto a Jesús Callejas) y Bruno Jacomy (navegando al chileno Lucas Del Río en un buggy MD Optimus).

En Challenger, además de Cavigliasso y Pertegarini, estarán Augusto Sanz (navegando a la joven neerlandesa Puck Klaassen), David Zille y Sebastián Cesana, Fernando Acosta (navegando a Oscar Ral, en equipo con Cavigliasso), y el debut de Kevin Benavides en 4 ruedas, con Lisandro Sisterna como copiloto. Pablo Copetti también se suma a la categoría, con navegación brasileña de Ennio Bozano.

En Side by Side, Manuel Andújar regresa por la revancha y debutará Andrés Frini como su navegante. Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi estarán con el equipo oficial Can-Am.

Andújar, dos veces campeón del Dakar (Foto: Reuters).

En categorías especiales, Gastón Mattarucco será navegante de Javier Vélez (Colombia) en Dakar Classic, y Benjamín Pascual defenderá el triunfo con la moto eléctrica en Mission 1000.

El recorrido: un rulo infernal entre dunas y desierto

El Dakar 2026 propone un recorrido circular que arranca y termina en Yanbu, con el Mar Rojo como testigo. Serán 13 etapas más el tradicional Prólogo, y un día de descanso en Riad el 10 de enero. Los autos recorrerán 7.994 kilómetros, de los cuales 4.880 km serán de tramos cronometrados, lo que convierte a esta edición en una de las más largas y exigentes de la historia reciente.

El trazado fue rediseñado por la organización para ofrecer nuevos desafíos: se eliminó la temida etapa crono de 48 horas y, en su lugar, regresan las clásicas etapas maratón de dos días, donde los pilotos no podrán recibir asistencia externa. Estas etapas serán clave y se disputarán en los tramos 4-5 (Al Ula y Hail) y 9-10 (Wadi Ad Dawasir y Bisha).

El recorrido evita el implacable Empty Quarter, pero no faltarán las dunas y la arena, sobre todo en la segunda semana, cuando la fatiga y el calor pondrán a prueba a todos.

Etapa por etapa: el cronograma del Dakar 2026

El Dakar 2026 tendrá 13 etapas (Foto: Reuters).

3 de enero: Prólogo en Yanbu (98 km, 23 km especial)

Prólogo en Yanbu (98 km, 23 km especial) 4 de enero: Etapa 1, Yanbu (518 km, 305 km especial)

Etapa 1, Yanbu (518 km, 305 km especial) 5 de enero: Etapa 2, Yanbu – Al Ula (504 km, 400 km especial)

Etapa 2, Yanbu – Al Ula (504 km, 400 km especial) 6 de enero: Etapa 3, Al Ula (666 km, 422 km especial)

Etapa 3, Al Ula (666 km, 422 km especial) 7 de enero: Etapa 4* (maratón), Al Ula (526 km, 451 km especial)

Etapa 4* (maratón), Al Ula (526 km, 451 km especial) 8 de enero: Etapa 5* (maratón), Hail (417 km, 356 km especial)

Etapa 5* (maratón), Hail (417 km, 356 km especial) 9 de enero: Etapa 6, Hail – Riad (920 km, 331 km especial)

Etapa 6, Hail – Riad (920 km, 331 km especial) 10 de enero: Día de descanso en Riad

Día de descanso en Riad 11 de enero: Etapa 7, Wadi Ad Dawasir (876 km, 462 km especial)

Etapa 7, Wadi Ad Dawasir (876 km, 462 km especial) 12 de enero: Etapa 8, Wadi Ad Dawasir (717 km, 481 km especial)

Etapa 8, Wadi Ad Dawasir (717 km, 481 km especial) 13 de enero: Etapa 9* (maratón), Wadi Ad Dawasir – Bisha (540 km, 418 km especial)

Etapa 9* (maratón), Wadi Ad Dawasir – Bisha (540 km, 418 km especial) 14 de enero: Etapa 10* (maratón), Bisha (417 km, 371 km especial)

Etapa 10* (maratón), Bisha (417 km, 371 km especial) 15 de enero: Etapa 11, Bisha – Al Henakiyah (882 km, 347 km especial)

Etapa 11, Bisha – Al Henakiyah (882 km, 347 km especial) 16 de enero: Etapa 12, Al Henakiyah – Yanbu (718 km, 310 km especial)

Etapa 12, Al Henakiyah – Yanbu (718 km, 310 km especial) 17 de enero: Etapa 13, Yanbu (141 km, 105 km especial)

Los favoritos: argentinos en la pelea grande

Entre los candidatos a quedarse con la gloria, los ojos argentinos están puestos en Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que llegan como campeones mundiales y buscarán repetir en Challenger. En motos, Luciano Benavides es la gran esperanza nacional y parte del poderoso Red Bull KTM Factory Racing, donde compartirá equipo con el campeón Daniel Sanders y el español Edgar Canet.

La competencia será feroz: en autos, los Toyota de Yazeed Al Rajhi (vigente campeón) y los Dacia Sandriders de Sébastien Loeb y Nasser Al Attiyah prometen dar batalla, mientras que los Ford Raptor suman a leyendas como Carlos Sainz, Nani Roma y Mattias Ekstrom. En motos, el duelo entre KTM y Monster Energy (con Tosha Schareina, Ricky Brabec y Adrien Van Beveren) será uno de los grandes atractivos.

En Side by Side, Manuel Andújar buscará revancha frente a los poderosos Can-Am y Polaris, mientras que en Mission 1000, Benjamín Pascual intentará repetir el triunfo con la moto eléctrica.

Todos los campeones argentinos en la historia del Dakar

El argentino Kevin Benavides fue dos veces campeón en motos (Foto: Reuters).

Motos

2021: Kevin Benavides

2023: Kevin Benavides

Cuatriciclos

2010: Marcos Patronelli

2011: Alejandro Patronelli

2012: Alejandro Patronelli

2013: Marcos Patronelli

2016: Marcos Patronelli

2019; Nicolás Cavigliasso.

2021: Manuel Andújar

2024: Manuel Andújar

Challenger