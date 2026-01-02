CON ÚBEDA RATIFICADO Y SIN REFUERZOS, BOCA COMIENZA SU PRETEMPORADA EN EZEIZA

El plantel de Boca regresará este viernes a los entrenamientos en el predio de Ezeiza bajo las órdenes de Claudio Úbeda, quien fue ratificado como DT hasta junio de este año. Tras su interinato por la muerte de Miguel Ángel Russo, el Sifón iniciará su ciclo como DT titular sin refuerzos y con algunas bajas.

El club todavía no pudo cerrar la llegada de Marino Hinestroza, el extremo colombiano que era la prioridad del mercado. La negociación, que parecía encaminada, quedó empantanada por un conflicto de intereses entre el jugador y Atlético Nacional sobre los porcentajes de la transferencia. En Boca aseguran que el acuerdo está listo de su lado y esperan que el futbolista resuelva su situación para firmar hasta diciembre de 2029.

Mientras tanto, el plantel de Úbeda se achicó: Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema ya no forman parte del grupo. Además, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.

El plantel regresa al trabajo sin caras nuevas (IG@BocaJrs).

Los juveniles toman protagonismo en el inicio de la pretemporada

Sin caras nuevas de peso, las novedades pasan por los pibes que subirán desde la Reserva campeona de Mariano Herrón. Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores se suman al plantel profesional y buscarán ganarse un lugar en la consideración del DT. También estarán Sebastián Díaz Robles, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Joaquín Ruiz, quienes ya venían entrenando con el primer equipo.

El futuro de algunos referentes todavía es una incógnita. Javier García finalizó su contrato el 31 de diciembre y aún no definió si seguirá una temporada más. En cambio, el español Ander Herrera sí confirmó su continuidad por un año más.

El cronograma de Boca

La pretemporada arrancará con estudios médicos y el primer entrenamiento a las 15.30. El sábado habrá doble turno y el domingo solo por la mañana. Luego, el plantel quedará concentrado para la etapa más exigente, con doble y hasta triple turno de lunes a sábado.

El debut oficial de Boca en 2026 está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, aunque podría haber acción antes si se confirma la presentación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

En paralelo, la dirigencia sigue trabajando para cerrar la llegada de Hinestroza y busca avanzar por Gastón Hernández de San Lorenzo y dos delanteros más. El defensor fue ofrecido al club, pero todavía no hay acuerdo.

Amistosos en La Bombonera

Durante la pretemporada podrían confirmarse algunos amistosos, con la idea de que se jueguen en La Bombonera y permitan el acceso de socios y socias que habitualmente no pueden ir a los partidos por el filtro. La expectativa es que, para ese entonces, ya haya novedades en el mercado de pases y el plantel cuente con refuerzos.