ECOM CHACO REPARA EL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA EN LOCALIDADES DEL NORTE CHAQUEÑO

Las inspecciones técnicas realizadas en el lugar confirmaron que el tendido original fue instalado en la gestión anterior de manera precaria, apoyado sobre vegetación y arbolado, lo que expone a la red a una alta vulnerabilidad frente a factores externos.

Desde la conducción de Ecom Chaco S.A., Adrián Veleff, explicó que “este tipo de incidentes son consecuencia directa de deficiencias en la planificación de la infraestructura heredada”.

En este sentido, se desplegó un operativo técnico de emergencia con el objetivo de reparar el tendido de fibra óptica y restablecer la conectividad en las localidades de Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito.

Los equipos de mantenimiento de la compañía trabajan intensamente en el terreno, específicamente a 7 kilómetros de la localidad de Las Hacheras, lugar donde se detectó el corte. Las tareas incluyen la reparación urgente de los tramos de fibra óptica afectados y el monitoreo permanente de la red, con el fin de normalizar el flujo de datos en el menor tiempo posible.

”TENEMOS UN COMPROMISO ASUMIDO Y NO DEJAMOS DE ATENDER LOS RECLAMOS”

A pesar de la fragilidad estructural detectada, la actual gestión de Ecom Chaco S.A. reafirma su firme compromiso con las comunidades del Norte provincial. Se continuará trabajando con máxima prioridad en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, con el objetivo de garantizar servicios de conectividad estables, seguros y de calidad.

