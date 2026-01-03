CUÁNTO HAY QUE CAMINAR POR DÍA PARA ELIMINAR LOS EXCESOS DE LAS FIESTAS: LAS CLAVES PARA PERDER PESO

30 minutos por día, al menos 5 días a la semana , como piso saludable.

, como piso saludable. Para favorecer la pérdida de peso, los especialistas sugieren entre 45 y 60 minutos diarios.

El ritmo también importa: no se trata de caminar lento, sino de mantener una marcha en la que se pueda hablar, pero no cantar, y la respiración sea más profunda de lo habitual.

¿Cuántos pasos por día ayudan a quemar calorías?

Los beneficios de caminar

En los últimos años, la medición por pasos se volvió una referencia cotidiana. Si bien no existe un número “mágico”, las recomendaciones suelen ubicarse en el siguiente rango:

7.000 a 8.000 pasos diarios → contribuyen a la salud general.

→ contribuyen a la salud general. 8.000 a 10.000 pasos diarios → favorecen el gasto calórico.

→ favorecen el gasto calórico. 10.000 a 12.000 pasos diarios → pueden ayudar a sumar un déficit energético para bajar de peso, siempre acompañado por alimentación equilibrada.

Dependiendo del ritmo y la contextura física, una hora de caminata puede quemar entre 200 y 400 calorías.

Caminata sí, pero con acompañamiento nutricional

Los especialistas remarcan que no es posible “compensar” solo con ejercicio los excesos calóricos de las Fiestas. La pérdida de peso se logra cuando existe:

actividad física regular +

alimentación ordenada +

descanso adecuado e hidratación.

Algunas pautas recomendadas para el reinicio de enero:

Evitar ayunos prolongados y “dietas relámpago”.

Priorizar frutas, verduras, fibra y proteínas magras.

Reducir alcohol, bebidas azucaradas y ultraprocesados.

Volver progresivamente a la rutina de movimiento.

¿En cuánto tiempo se ven resultados?

Los cambios no son inmediatos. Con caminatas de 45 a 60 minutos diarios, junto a un plan alimentario moderado, las mejoras suelen notarse a partir de las 3 a 4 semanas: menos fatiga, mejor resistencia y reducción gradual de peso y medidas.

Especialistas destacan que el objetivo no debe ser “castigar” los excesos de las Fiestas, sino retomar hábitos sostenibles para el resto del año.