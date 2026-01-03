CALENDARIO 2026: ¿CUÁNDO LLEGA EL PRIMER FIN DE SEMANA LARGO DEL AÑO?

Con el inicio del 2026, el calendario vuelve a ser protagonista: agenda, pasajes, reservas y un ojo puesto en las fechas disponibles. El próximo finde XXL ya está marcado en el calendario y además, se confirmaron nuevos días no laborables que estiran varios fines de semana.

El próximo fin de semana largo de cuatro días llegará en febrero, por los feriados de Carnaval. Será la primera pausa extendida del año y uno de los momentos fuertes para el turismo interno.

El descanso se conformará entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero inclusive, ya que el lunes 16 y el martes 17 serán feriados nacionales por Carnaval.

Además, el Gobierno nacional oficializó tres jornadas no laborables con fines turísticos que se suman al calendario vigente y generan fines de semana XL. La medida quedó establecida en la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Las fechas son:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

La Jefatura de Gabinete los fijó en el marco de la Ley 27.399, que habilita hasta tres fechas por año, siempre lunes o viernes, para incentivar el movimiento turístico y facilitar la organización laboral y familiar. Traducción al llano: más reservas, más rutas cargadas y más mozos corriendo.

Los días fueron seleccionados para «estirar» feriados ya existentes: el 23 de marzo se suma al 24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia; el 10 de julio se acopla al 9 de julio, Día de la Independencia y el 7 de diciembre antecede al 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María.

Feriados inamovibles de 2026

Se conmemoran en la fecha exacta:

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables en 2026

Podrán moverse para conformar fines de semana largos: