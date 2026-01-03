Sáb. Ene 3rd, 2026

IMPACTO INTERNACIONAL: EE.UU CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

By Redaccion 4 horas ago
🇺🇸 Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, tras una serie de operativos militares en Venezuela.
Según el exmandatario, ambos fueron trasladados fuera del país y prometió dar más detalles en una conferencia de prensa.
💥 Durante la madrugada se registraron explosiones en Caracas y otras ciudades, con ataques a instalaciones militares y cortes de luz.
🇻🇪 Desde el régimen, Delcy Rodríguez pidió una prueba de vida y declaró el estado de excepción, mientras denunció una “agresión militar” de EE.UU.
🌍 La noticia generó reacciones internacionales: apoyo de Javier Milei 🇦🇷, repudio de Gustavo Petro 🇨🇴 y llamados a reuniones urgentes en la OEA y la ONU.
⚠️ La situación sigue en desarrollo y mantiene en alerta a toda la región.

