JAVIER MILEI CELEBRÓ EL OPERATIVO DE EE. UU. SOBRE VENEZUELA Y LA CAPTURA DE MADURO: “LA LIBERTAD AVANZA”
El presidente Javier Milei se expresó en redes luego de que Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro y su traslado fuera de Venezuela junto a su esposa, tras un operativo militar estadounidense.
“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.
Además, Milei compartió un video donde calificó al régimen venezolano como “una vergüenza y un peligro para la región” y respaldó la presión de Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano.
Según autoridades estadounidenses, Maduro será juzgado en EEUU.
La operación incluyó ataques en Caracas y llevó al gobierno venezolano a declarar el estado de emergencia.