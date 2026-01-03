Sáb. Ene 3rd, 2026

JAVIER MILEI CELEBRÓ EL OPERATIVO DE EE. UU. SOBRE VENEZUELA Y LA CAPTURA DE MADURO: “LA LIBERTAD AVANZA”

By Redaccion 4 horas ago
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 
El presidente Javier Milei se expresó en redes luego de que Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro y su traslado fuera de Venezuela junto a su esposa, tras un operativo militar estadounidense.
🗣️ “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.
Además, Milei compartió un video donde calificó al régimen venezolano como “una vergüenza y un peligro para la región” y respaldó la presión de Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano.
📌 Según autoridades estadounidenses, Maduro será juzgado en EEUU.
🌎 La operación incluyó ataques en Caracas y llevó al gobierno venezolano a declarar el estado de emergencia.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com