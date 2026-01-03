SAMEEP REPARÓ EL ACUEDUCTO NORTE Y SE RESTABLECE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la empresa SAMEEP logró reparar un tramo de cañería de 500 milímetros del Acueducto Norte, ubicado en cercanías de la calle Viraro de la ciudad de Barranqueras. Tras finalizar los trabajos, el servicio de agua potable comenzó a restablecerse de manera paulatina en amplias zonas del área metropolitana.

Las tareas permitieron normalizar progresivamente el suministro en la zona norte de Resistencia, Villa Fabiana Norte y Sur, y en los barrios Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago y el sector detrás del Hipermercado. También se ve beneficiada la prestación del servicio en las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén. Desde la empresa informaron que la complejidad del acceso al lugar donde se detectó el inconveniente, sumada a la magnitud de la reparación, generó dificultades que pudieron ser subsanadas gracias al trabajo coordinado del personal de Redes de Agua Zona Norte, Emergencias, Bombeo y Maquinarias, dependientes de la Gerencia de Servicios.

El gerente general de SAMEEP, Edgardo Altamirano, destacó el esfuerzo realizado y expresó: “Pedimos disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados durante esta reparación. Nuestros agentes realizaron el máximo esfuerzo para garantizar un óptimo abastecimiento de agua potable a los hogares e instituciones de los barrios y localidades afectadas”.

Asimismo, Altamirano señaló que “una vez solucionada la contingencia, el servicio se normaliza de manera paulatina, recuperando la presión y el caudal adecuados”.

Por su parte, el gerente de Servicios de la empresa, Maximiliano San Martín, resaltó “la predisposición y el compromiso del personal para concretar la reparación en el menor tiempo posible, permitiendo que los usuarios vuelvan a contar con un servicio de calidad”.

