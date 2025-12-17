SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A JORGE RIOS DE 58 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de RIOS JORGE FABIAN, de 58 años, de 1,69 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello canoso, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía ropa pantalón buzo de color gris, un par de zapatillas color gris y una campera deportiva del equipo de futbol de boca. Se le ha visto por última vez en Pasaje Hernandarias en fecha 16/12/2025.

Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Resistencia al 3624385648 o al servicio de emergencias 911.-

