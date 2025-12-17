SECUENTRAN COCAÍNA Y DINERO EN ALLANAMIENTO EN TRES ISLETAS ; UN INDIVIDUO APREHENDIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

16 de diciembre de 2025 – Durante un allanamiento realizado por la Comisaría Tres Isletas con motivo de una causa por hurto, los agentes hallaron resultado negativo respecto al teléfono celular buscado. Sin embargo, en carácter impostergable, se confiscaron 90 envoltorios de nylon tipo «bochitas» con sustancia polvorienta blanquecina que, tras prueba de campo, resultó ser clorhidrato de cocaína con un peso total de 31,77 gramos.

Asimismo, se secuestró la suma de 172.000 en pesos argentinos y US 51 en efectivo, además de tres teléfonos celulares.

La División de Droga de J.J. Castelli intervino en el lugar, y posteriormente se informó a la Fiscalía Antidroga de Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura S. Borelli, a través del Ayudante Fiscal Federico Paz. Se dispuso el secuestro de la sustancia, el dinero y los dispositivos móviles, así como la aprehensión de H N (37), quien es imputado por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas) en concordancia con la Ley de Narcomenudeo Nº 2304-N.

El allanamiento se llevó a cabo el día 16 de diciembre desde las 16:00 hasta horas 20:00 horas, y fue dirigido por el Subcomisario Carlos Adrián Martinelli, Jefe de Turno de la Unidad

