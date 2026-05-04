AVANZA LA LIMPIEZA DE CALLES TRAS EL TEMPORAL
Luego de la semana de intensas lluvias, el personal de barrido continúa trabajando en la limpieza de la ciudad. Las tareas consisten en el barrido y la acumulación de tierra en puntos estratégicos, permitiendo que los camiones recolectores retiren grandes cantidades de sedimentos de la vía pública.
Se trata de un trabajo constante que contribuye a mantener el orden y la limpieza de nuestras calles después del temporal.
Se solicita a los vecinos transitar con precaución, ya que hay obreros trabajando en la calzada