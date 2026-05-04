Mar. May 5th, 2026

AVANZA LA LIMPIEZA DE CALLES TRAS EL TEMPORAL

por Redaccion 6 horas atrás
Luego de la semana de intensas lluvias, el personal de barrido continúa trabajando en la limpieza de la ciudad. Las tareas consisten en el barrido y la acumulación de tierra en puntos estratégicos, permitiendo que los camiones recolectores retiren grandes cantidades de sedimentos de la vía pública.
Se trata de un trabajo constante que contribuye a mantener el orden y la limpieza de nuestras calles después del temporal.
⚠️ Se solicita a los vecinos transitar con precaución, ya que hay obreros trabajando en la calzada

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