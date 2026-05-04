CÓMO ES EL PROGRAMA DE ARBA PARA DESENDEUDAR A 17.000 JUBILADOS BONAERENSES

ARBA lanza un programa especial para desendeudar a 17.000 jubilados bonaerenses

Requisitos para acceder al beneficio de ARBA

La iniciativa busca identificar a contribuyentes que, por falta de información o dificultades administrativas, no han gestionado su exención. Para calificar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ingresos: El grupo familiar no debe superar los dos haberes mínimos.

Propiedad: Deben ser titulares de una única vivienda cuya valuación fiscal sea menor a $6 millones .

Situación fiscal: No deben estar inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Operativos territoriales y cruce de datos

Para facilitar el trámite, ARBA trabajará junto al IPS, municipios y solicitará información a la ANSES para ampliar el alcance de la medida. El operativo incluirá: