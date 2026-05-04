SANDRA PETTOVELLO ANUNCIÓ UNA SUPERLATIVA NOTICIA PARA JUBILADOS DE ANSES: BONO CON SUCULENTO AUMENTO

Sandra Pettovello confirmó aumentos

Para el resto de las prestaciones, los valores definitivos quedaron conformados de la siguiente manera:

PUAM: Cobrarán 384.539,28 pesos (314.539,28 pesos de haber con aumento más los 70 mil pesos de refuerzo).

Pensiones No Contributivas (PNC): Percibirán 345.221,87 pesos (275.221,87 pesos de haber más el bono de 70 mil).

Asignación Universal por Hijo (AUH): El monto ascenderá a 141.286 pesos .

AUH por Hijo con Discapacidad: Llegará a los 460.045 pesos .

Asignación Familiar por Hijo: Quedará en 70.651 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos estos beneficios se depositarán automáticamente en las cuentas correspondientes, respetando las fechas estipuladas en el calendario habitual de la entidad.