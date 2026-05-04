EL CHOLO SIMEONE HIZO REÍR A TODOS EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PREVIA A LA SEMIFINAL
El entrenador del Atlético de Madrid se refirió al duelo de vuelta ante el Arsenal en Londres por la Champions League y su respuesta se hizo viral.
El Atlético de Madrid se prepara para visitar el Emirates Stadium con el objetivo de revertir la dura caída por 4-0 sufrida en octubre pasado, cuando se enfrentaron en la fase de liga de la actual Champions League. El duelo será clave para definir al finalista que buscará el título el próximo 30 de mayo en Budapest.
En la rueda de prensa previa, un periodista inglés le consultó al director técnico sobre el nivel actual del equipo en comparación con aquel partido de la fase de grupos y, además, indagó sobre los motivos del cambio de hotel, sugiriendo que podría tratarse de una cábala. La respuesta de Diego Simeone no tardó en llegar: “El equipo está bien, estamos mejor que en octubre y lo del hotel fue porque el de ahora estaba más barato, por eso cambiamos”. La afirmación del Cholo desató las carcajadas de los periodistas españoles presentes en el auditorio, distendiendo la antesala de un choque de máxima exigencia.
¿Cómo llega Julián Alvarez al duelo con el Arsenal?
Julián Alvarez sufrió un esguince de tobillo en la ida disputada el miércoles 29 de abril, razón por la que está en duda para comenzar el partido mañana. Al respecto, no solo de la Araña sino también de Giuliano Simeone y de Alexander Sorloth que también arrastraban molestias físicas, el Cholo contó: ”Ayer se movieron un poco algunos de ellos, están mejor, hoy esperemos que estén mejor y mañana a la mañana decidiré con quiénes empezamos”.
”Sabemos lo que es Julián Alvarez en este tipo de partidos importantes. Conoce la liga inglesa muy bien. El partido de la semana pasada fue muy bueno y ojalá que mañana responda de la manera que el partido pide”, cerró.