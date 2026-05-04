SUPERCLÁSICO EN LOS PLAYOFFS DEL TORNEO APERTURA 2026: EN QUÉ INSTANCIA PUEDE DARSE UN RIVER VS. BOCA
Se define el cuadro final del Torneo Apertura y hay expectativa por conocer cuándo podría darse un Superclásico mano a mano.
Llega a su fin la fase regular del Torneo Apertura 2026, y más allá de los clasificados, la atención futbolística está puesta en el camino de los dos colosos del fútbol argentino: River y Boca, y en qué instancia podrían cruzarse en el cuadro eliminatorio para dar lugar a un Superclásico mano a mano. .
Hasta el momento, la disposición de las tablas sitúa a los dos equipos en sectores opuestos del cuadro, lo que impediría un enfrentamiento temprano.
River clasificó como segundo de la Zona B tras cerrar su participación en la fase de grupos; mientras que Boca se ubica actualmente como segundo de la Zona A. Bajo este escenario, el Superclásico solo podría darse en una hipotética final por el título.
La carambola que podría adelantar el Superclásico en el Torneo Apertura
Aunque el panorama parece estable, existe una posibilidad matemática, aunque remota, de que el duelo más importante del país ocurra mucho antes.
El protagonista de esta variable es Vélez, que juega este lunes frente a Newell’s. Para que el cuadro sufra una modificación drástica, debería ocurrir ua goleada histórica, por una diferencia de 7 goles con los que el «Fortín» superaría a Boca en la tabla de posiciones y lo relegaría al tercer puesto.
De esta manera, con River segundo y Boca tercero, el Superclásico sería en un hipotético cuartos de final, que en este caso se jugaría en el Monumental.
A pesar de que la diferencia de gol necesaria para el Fortín parece un obstáculo insalvable, el mundo del fútbol aguarda el cierre de la jornada para conocer oficialmente si el camino de River y Boca se cruzará en el inicio de los playoffs o si habrá que esperar hasta la definición del torneo.