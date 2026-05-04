ROSARIO: MURIÓ UN POLICÍA QUE ESCOLTABA UN TRASLADO DE ÓRGANOS TRAS SER ATROPELLADO

Un efectivo policial murió en Rosario tras ser atropellado mientras participaba en un operativo para escoltar una ambulancia que trasladaba órganos.

La víctima fue identificada como Gustavo Veloso, de 23 años, quien formaba parte de una comitiva motorizada destinada a garantizar el rápido traslado desde un hospital hasta el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Pellegrini y Balcarce, cuando la motocicleta que conducía colisionó con un automóvil Volkswagen Gol. Tras el impacto, el agente fue trasladado en grave estado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció horas más tarde.

Según trascendió, el joven presentaba una fractura expuesta en una extremidad y graves lesiones internas, con compromiso pulmonar.

El conductor del vehículo, un joven de 19 años identificado como Valentín R. G., fue imputado por homicidio culposo en siniestro vial.

El fallecimiento del agente generó conmoción en la fuerza. En su despedida, efectivos de la Unidad Regional I de Santa Fe realizaron un homenaje durante el paso del cortejo fúnebre, acompañando a familiares, amigos y compañeros.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias del accidente.