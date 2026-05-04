DONALD TRUMP VUELVE A AMENAZAR A IRÁN: ADVIERTE QUE SERÁ «BORRADO DE LA FAZ DE LA TIERRA» SI ATACA BUQUES DE EEUU

El presidente estadounidense endureció su discurso en el marco del Proyecto Libertad. También confirmó acciones militares recientes y defendió la iniciativa como un operativo humanitario en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a amenazar a Irán este lunes y advirtió que será “ borrado de la faz de la Tierra” si ataca barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz , en el marco del operativo Proyecto Libertad .

En diálogo con Fox News, el mandatario se refirió a la iniciativa que rige desde este lunes para escoltar embarcaciones en la zona y lanzó una advertencia directa: “ Irán será borrado de la faz de la Tierra si atacan embarcaciones estadounidenses que participan en el Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz ”.

Previamente, en su red Truth Social, Trump aseguró que fuerzas estadounidenses respondieron a incidentes en la región: “ Irán ha atacado a naciones ajenas al proyecto de movimiento de buques… incluyendo un carguero surcoreano”, sostuvo.

En ese marco, agregó: “Hemos derribado siete lanchas rápidas o, como ellos las llaman, ‘lanchas veloces’. Es todo lo que les queda ”, en referencia a embarcaciones iraníes.

El presidente también deslizó un mensaje hacia Corea del Sur: “ Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión ”, señaló.

Según indicó, más allá del incidente con el buque surcoreano, “hasta el momento no se han registrado daños en el estrecho”. Además, anunció que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, brindarán una conferencia para detallar la situación.

Trump intensifica la tensión en Medio Oriente. CENTCOM

Trump volvió a defender el operativo al remarcar su carácter humanitario: “Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas”.

El tránsito por el estrecho de Ormuz permanece afectado desde hace cerca de dos meses por el conflicto en la región, lo que impacta en los mercados energéticos y eleva la incertidumbre global ante un posible enfrentamiento directo.